Mike streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata della serie su Bongiorno

Questa sera, 22 ottobre 2024, alle ore 21.30 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie Mike, su Mike Bongiorno, con protagonista Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso Mike in collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la serie Mike?

In tv

Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 22 ottobre, con la seconda e ultima puntata della miniserie Mike alle ore 21.30. La durata di ogni episodio è di due ore.

Mike streaming live

Se non siete a casa potete seguire Mike in diretta streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand su Rai Play, la app gratuita disponibile su pc, smart tv, smartphone e tablet.

Mike: quante puntate

Quante puntate sono previste per Mike? La serie è composta da due episodi in onda su Rai 1 in prima visione il 21 e 22 ottobre 2024 dalle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.