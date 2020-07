Come sorelle, la trama della nuova serie turca in onda su Canale 5: di cosa parla

Come reagireste se scopriste di avere due sorelle? Ipek Gencer sta per sposarsi, eppure il suo passato appare così nebuloso da mandarla in crisi. Da qui parte il plot di una nuova serie televisiva, definita un vero e proprio fenomeno in Turchia, e che approda in prima serata – e prima tv – su Canale 5 a partire da mercoledì 8 luglio 2020. Come sorelle è il nome della nuova serie turca che cavalcherà l’onda delle precedenti storie made in Turkey come Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer, e porterà in prima serata una storia che racchiude in sé un po’ di Dynasty, un po’ di Real Housewives di Napoli e un po’ di This Is Us: il che, tradotto, significa che la fiction è un mix di commedia, dramma e trash. La serie – il cui titolo originale è Sevgili Geçmis – durerà otto episodi con la prima stagione ed è prodotta da coloro che hanno realizzato Cherry Season e Bitter Sweet. Vediamo insieme qual è la trama.

Come sorelle, la trama

Ipek Gencer sta per sposarsi. La ragazza è una ricca ereditiera ormai caduta in disgrazia che, dopo essersi laureata, ha iniziato a lavorare per un uomo potente, quale Tekin. Nonostante lui sia un uomo violento e senza scrupoli, Ipek ha accettato di sposarlo, perché il potere fa gola e anche la vendetta. Ipek ne è consumata e, sposandolo, vuole mettere in pratica un piano ben preciso per vendicare la propria famiglia. Quello che Ipek scopre le cambierà la vita.

Prima di sposarsi, infatti, trova una lettera secondo la quale la ragazza avrebbe due sorelle, mai sentite nominare in tutta la sua vita. Deren, la sorella maggiore, si è laureata e ha intrapreso la carriera di medico: per sua fortuna, è stata adottata da una famiglia abbiente. La sorella minore, Cilem, è invece una cantante professionista, che appare docile e mansueta, ma in realtà ha un temperamento irascibile e indomabile.

Quando Ipek scopre di avere due sorelle, si incaponisce per inviarle al suo grande matrimonio. Destino vuole che le donne restino bloccate sull’isola dell’Egeo a causa di un imprevisto, così avranno modo di conoscersi meglio e ricucire i pezzi mancanti della loro vita.

