Come sorelle, dove vedere la serie turca in tv e in streaming

Immaginate di dovervi sposare a breve con l’uomo che potrebbe essere il responsabile della rovina della vostra famiglia. Questo è quello che accade a Ipek Gencer, ereditiera caduta in rovina che è costretta a sposare il suo più acerrimo nemico per potersi vendicare. Ipek, come se non bastasse, scopre di avere due sorelle da un mucchio di lettere che, probabilmente, non avrebbe dovuto trovare. Ma, prima di convolare a nozze, Ipek vuole riunirsi con le sue sorelle e capire cos’è successo. Da qui parte la storia di Come sorelle, la nuova serie televisiva che arriva in Italia grazie a Mediaset a partire da mercoledì 8 luglio, in prima serata. La serie, che in lingua originale s’intitola Sevgili Geçmis, è composta da otto episodi ed è un mix tra This Is Us, Dynasty e Real Housewives di Napoli. Nel cast vediamo Sevda Erginci interpretare la protagonista, Ipek Gencer, al suo fianco le sorelle Deren interpretata da Melis Sezen e l’altra sorella Cilem interpretata da Elifcan Ongurlar. Ma dove vedere la nuova serie tv turca portata in Italia, dopo il successo di Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer?

Tutto sulla nuova serie tv Come sorelle: trama, cast, protagoniste e streaming

Come sorelle, dove vedere la serie in tv

Come sorelle arriva in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 8 luglio 2020, in prima serata alle ore 21:25. La serie tv turca viene trasmessa sul canale principale di Mediaset, che potete trovare al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder Sky può trovare Canale 5 al tasto 105.

La trama della serie Come sorelle

Come sorelle, dove vedere la serie in streaming

E per seguire invece la serie tv in streaming, come si fa? Niente paura: basterà sintonizzarsi sul sito MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta streaming tutti i programmi che passano per la tv. Quindi, se non avete una tv a portata di mano e volete utilizzare smartphone, tablet e pc, allora potete accedere alla piattaforma e selezionare la diretta di Canale 5. Chi invece vuole recuperare la serie tv in un secondo momento, dopo la messa in onda, può trovare tutte le puntate caricate sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Da quante puntate è composto Come sorelle

