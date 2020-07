Come sorelle: quante puntate sono, durata e quando finisce

COME SORELLE QUANTE PUNTATE – Questa sera, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda una nuova serie turca, Come sorelle, una fiction che ha spopolato in Turchia ed arriva sulla rete ammiraglia Mediaset in prima visione assoluta. Canale 5 spera così di proseguire nel solco delle serie tv turche di successo, dopo Bitter Sweet e Daydreamer. Ma quante puntate sono previste? E la durata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Come sorelle, in prima visione su Canale 5 da oggi, 8 luglio 2020? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet.

Durata

Ma quanto dura una puntata di Come sorelle? Ogni episodio della fiction dura 120 minuti. In tutto l’intera puntata di Come sorelle ha dunque una durata di circa 2 ore (in onda su Canale 5 dalle ore 21,20 a quasi mezzanotte). Il primo episodio, degli otto totali, va in onda mercoledì 8 luglio 2020.

Come sorelle: quando va in onda e quando finisce

Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda da oggi, 8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 12 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

Trama

La protagonista è İpek Gencer (Sevda Erginci), una giovane ereditiera e futura sposa che attraverso una lettera anonima scopre di avere due sorelle. Una è dottoressa e si chiama Deren Kutlu (Melis Sezen), mentre l’altra è Çilem Akan (Elifcan Ongurlar) e di professione è cantante. İpek non si scoraggia e affrontata la madre adottiva, invitando le due ragazze al suo imminente matrimonio.

Fare luce sul passato è il desiderio di tutte e tre sorelle, che – costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia – intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, nuovi ostacoli si parano sul loro cammino.

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Come sorelle, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in prima visione, vanno in onda da oggi – 8 luglio 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la serie tv turca Come sorelle anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

