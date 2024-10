Boss in incognito 2024: quante puntate, durata e quando finisce la nuova edizione

Quante puntate sono previste per Boss in incognito? La nuova edizione condotta da Max Giusti torna su Rai 2 in prima serata da martedì 22 ottobre 2024. Parte un nuovo ciclo di cinque puntate, tra il 2024 e il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Nel dettaglio, le prime tre andranno in onda dal 22 ottobre, per tre settimane, le altre due puntate nel 2025. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 22 ottobre 2024

Seconda puntata: 29 ottobre 2024

Terza puntata: 5 novembre 2024

Quarta puntata: nel 2025

Quinta puntata: nel 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 ogni martedì dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20. La fine è prevista per le 23.30. La durata quindi è di due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.