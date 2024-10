Se mi lasci non vale: quante puntate, durata e quando finisce il docureality

Quante puntate sono previste per Se mi lasci non vale? Il programma va in onda ogni lunedì in prima serata dal 21 ottobre 2024 alle ore 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Luca Barbareschi. Un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24. Solo al termine di questo viaggio le coppie decideranno se proseguire insieme o separarsi. In tutto sono previste cinque puntate. Alla quinta e ultima puntata, oltre allo svelamento della coppia infiltrata, ci sarà la scelta di ciascuna se proseguire la vita insieme o separarsi. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 21 ottobre 2024

Seconda puntata: 28 ottobre 2024

Terza puntata: 4 novembre 2024

Quarta puntata: 11 novembre 2024

Quinta puntata: 18 novembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Se mi lasci non vale? Appuntamento ogni lunedì alle ore 21.20 per cinque settimane dal 21 ottobre 2024 con la conduzione di Luca Barbareschi. Ogni puntata dura due ore e finirà poco prima delle 23.30. Per molti dei concorrenti è l’ultima chance per ritrovare serenità e voglia di stare insieme. Ma non saranno soli. Una squadra di psicologi, le prove e le sfide da superare, la stessa convivenza ed i confronti di gruppo, porteranno i nostri partecipanti a prendere coscienza delle dinamiche di coppia e a sviluppare i giusti anticorpi per cercare di superare la crisi. Alcuni ci riusciranno. Per altri sarà la conclamazione di una storia che non ha futuro.

Streaming e tv

Dove vedere Se mi lasci non vale in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni lunedì dalle ore 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Luca Barbareschi a partire dal 21 ottobre 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.