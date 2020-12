Sanremo Giovani 2020, i vincitori: chi ha vinto la finale | Nuove Proposte

SANREMO GIOVANI 2020 VINCITORI – Chi ha vinto Sanremo Giovani 2020? Questa sera, 17 dicembre 2020, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la finale che decreterà sei degli otto cantanti che si esibiranno a Sanremo 2021 tra le nuove proposte. Una sfida dunque da non perdere tra i dieci finalisti che canteranno dal vivo stasera dal Teatro del Casinò. A condurre è Amadeus, accompagnato da Riccardo Rossi, che svelerà anche i nomi dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. I vincitori di Sanremo Giovani 2020 sono… Notizia in aggiornamento

Tutto quello che c’è da sapere sullo show di stasera

Finalisti: chi sono

La finale di Sanremo Giovani 2020 di stasera decreterà i 6 giovani che saliranno sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte, insieme ai due in arrivo da Area Sanremo. Inoltre durante la serata Amadeus svelerà anche i nomi dei 26 Big in gara. Insomma, il countdown verso il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo è partito. I dieci finalisti che si sfideranno stasera sono:

I 10 finalisti di Sanremo Giovani 2020 si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte. Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall’inseparabile Riccardo Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, infatti, svelerà i nomi dei Campioni del prossimo Festival di Sanremo. Appuntamento con la finale di Sanremo Giovani 2020 questa sera su Rai 1 dalle 21.25.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021

