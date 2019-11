Palinsesti Rai 1, Alberto Angela e Fiorella Mannoia al sabato sera per contrastare Maria De Filippi

PALINSESTI RAI 1 INVERNO 2020 – L’ostacolo maggiore per Rai 1 nella quotidiana battaglia degli ascolti con il competitor Canale 5 si chiama Maria De Filippi. Se, infatti, spesso e volentieri la rete ammiraglia del servizio pubblico ha vita facile contro quella di Mediaset, stessa cosa non si può dire quando scende in campo la De Filippi con le sue trasmissioni. Un usato sicuro, che garantisce però ascolti record a Canale 5. Un toccasana, di questi tempi.

I numeri della conduttrice di Canale 5 parlano chiaro, come dimostra anche la nuova edizione di Tu si que vales. Per questo la Rai sta provando a testare nuove strade, per non soccombere puntualmente ogni sabato sera. Dopo il talent che vede tra i giurati anche Rudy Zerbi e Gerry Scotti, infatti, la De Filippi tornerà con la nuova stagione di C’è posta per te. Un altro successo assicurato. E poi Amici, con il serale.

Rai 1, quindi, cerca di innovare, come già si sta vedendo in queste settimane con Una storia da cantare, vale a dire il programma che omaggia tre giganti della musica italiana come Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti.

In vista dell’inverno 2020, come si nota dai listini pubblicitari che sono stati resi noti, Rai 1 proseguirà su questa strada, alternando intrattenimento e cultura. Dall’11 al 25 gennaio 2019, infatti, torna Alberto Angela con una nuova edizione di Meraviglie, la trasmissione che questo autunno è riuscita a battere Amici Celebrities proprio della De Filippi. Il primo febbraio 2020, inoltre, Alberto Angela tornerà con Speciale Ulisse.

Dopo Sanremo, previsto quest’anno dal 4 all’8 febbraio 2020, su Rai 1 ,secondo i palinsesti, tornerà l’intrattenimento. Dal 15 febbraio al 7 marzo spazio alla trasmissione con Fiorella Mannoia dal titolo Tre, due, uno… Fiorella. Sabato 14 marzo, invece, una serata speciale dedicata a Gino Paoli.

Il vero competitor delle trasmissioni di Maria De Filippi arriverà la settimana successiva, con la nuova edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. La conduttrice avrà quest’anno un doppio impegno, visto che dal 10 al 30 gennaio porterà su Rai 1 in prima serata il nuovo show Il cantante mascherato, che lascerà poi il posto a La Corrida.

Palinsesti Rai 1 inverno 2020, le fiction

Sono state inoltre annunciate le date di inizio delle principali fiction in onda quest’inverno nei palinsesti di Rai 1. Alla domenica dal 12 gennaio spazio alla miniserie Angela, dal 2 febbraio La vita promessa 2, mentre dal 23 febbraio Vite in fuga.

Potrebbero interessarti The new Pope: la nuova serie di Sorrentino su Sky dal 10 gennaio Luisa Spagnoli, la storia vera dell’imprenditrice che ha fondato la Perugina Il Collegio 4, qual è la location e dove è stato girato il reality di Rai 2

Al lunedì, dal 13 gennaio, La guerra è finita, sul periodo successivo alla Seconda guerra Mondiale. Sempre al lunedì due delle serie più amate: L’amica geniale (dal 10 febbraio) e i nuovi episodi de Il commissario Montalbano, il 9 e il 16 marzo.

Grande attesa anche per il film su Alberto Sordi, in onda il 7 gennaio sempre su Rai 1. Infine al giovedì, partirà dal 26 marzo un nuovo medical drama con protagonista Luca Argentero: Medical Report.