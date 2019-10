Amici Celebrities 2019 vincitore: chi ha vinto la finale della prima edizione del talent show di Canale 5

AMICI CELEBRITIES VINCITORE – Amici Celebrities è giunto al capolinea. La prima edizione del talent show in salsa vip, condotto dapprima da Maria De Filippi e da Michelle Hunziker poi, è finito questa sera 23 ottobre 2019.

Partito a settembre, Amici Celebrities ha presentato al pubblico di Canale 5 un ricco cast di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. Erano partiti in 12, suddivisi tra squadra bianca e squadra blu, ma soltanto uno può portare a casa il titolo di campione.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities

In principio, la squadra blu poteva contare su Joe Bastianich, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (l’ex moglie di Raoul Bova) Laura Torrisi (l’attrice ex Grande Fratello che per anni è stata sposata con Leonardo Pieraccioni, ), Raniero Monaco di Lapio (anche lui ex gieffino) e l’imitatrice Francesca Manzini.

Michelle Hunziker nuova conduttrice di Amici Celebrities

La squadra bianca invece poteva contare su Ciro Ferrara (ex calciatore e allenatore), Filippo Bisciglia (che ha iniziato a Uomini e Donne per poi diventare il conduttore di Temptation Island), Cristina Donadio, attrice che in Gomorra interpretava il personaggio di Scianel, l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

In finale sono arrivati soltanto in quattro però: Ciro Ferrara, che ha superato una prima eliminazione per essere poi ripescato, Filippo Bisciglia che rappresenta il favorito di quest’edizione, Pamela Camassa (dolce metà di Bisciglia) e infine Massimiliano Varrese.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities

Amici Celebrities vincitore, ecco chi ha vinto

La finale di Amici Celebrities è andata in onda mercoledì 23 ottobre 2019 su Canale 5.

Il vincitore della prima edizione del talent show è

Amici Celebrities vincitore, dove vedere la finale in streaming

Dove vedere la finale di Amici Celebrities? Il programma, alla sua prima edizione, arriva al suo ultimo appuntamento e per l’occasione va in onda in diretta in prima serata su Canale 5.

Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma vip in diretta streaming può farlo tramite Mediaset Play.

Inoltre, se siete impegnati la sera della messa in onda e volete recuperare la finale, potete farlo sempre su Mediaset Play grazie alla funzione on demand. Tutto quello che dovete are per accedere a Mediaset Play è registrarvi alla piattaforma tramite e-mail o Facebook.