Rai, Palinsesti invernali: il grande ritorno del Commissario Montalbano, L’amica geniale e tante altre fiction

La Rai ha reso noto i palinsesti invernali 2020, animati da due fiction importanti che il fedelissimo pubblico di Viale Mazzini attende con ansia.

Il nuovo anno si aprirà con il Commissario Montalbano e L’Amica Geniale, due serie televisive che hanno creato tantissime aspettative negli italiani e che sono conosciute a livello internazionale.

Ma quando uscirà la seconda stagione dell’Amica Geniale? E quando vedremo i nuovi episodi del Commissario Montalbano?

Palinsesti invernali 2020 della Rai: ecco quando torna il Commissario Montalbano e L’Amica Geniale

Grazie alla Rai, adesso abbiamo due date importanti da segnare nel nostro calendario. L’Amica Geniale, serie tratta dall’avvincente saga di Elena Ferrante, è giunta al suo secondo capitolo. La storia s’ispirerà al secondo romanzo della saga, Storia del nuovo cognome, e arriverà sui piccoli schermi di Rai 1 a partire dal 10 febbraio 2020.

Il Commissario Montalbano ha messo da un po’ in cantiere i nuovi episodi riguardo il celebre personaggio interpretato da Luca Zingaretti il quale, per l’occasione, non soltanto reciterà ma dirigerà anche gli episodi.

Luca Zingaretti è il regista dei tre nuovi episodi del Commissario Montalbano

Nuove storie – e casi – sono in arrivo dalla Sicilia: non prendete impegni il 16 marzo 2020, perché torna Montalbano.

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 25 novembre 2019 Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 25 novembre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda martedì 26 novembre 2019

Altre conferme per altre fiction: ad esempio, la fiction dedicata ad Alberto Sordi partirà il 7 gennaio 2020. La prima stagione della serie tv La guerra è finita, diretta da Michele Soavi, inizierà il 13 gennaio 2020.

La nuova edizione de La Corrida anche arriverà dal 14 febbraio e durerà fino al 20 marzo 2020. Ballando con le stelle invece riparte il 21 marzo 2020.

Il Festival di Sanremo 2020 invece partirà il 4 febbraio e terminerà l’8.