Luca Zingaretti sarà il regista dei nuovi episodi del Commissario Montalbano 2020

In occasione di un incontro tenutosi al Teatro Politeama di Catanzaro in Calabria, l’attore Luca Zingaretti ha annunciato a sorpresa che sarà il regista dei nuovi episodi del Commissario Montalbano. Nel 2020 andranno in onda tre nuove puntate e alla regia ci sarà proprio il protagonista della fiction.

Dopo la scomparsa dello storico regista Alberto Sironi a raccogliere il testimone della serie Rai1 sul celebre commissario di Andrea Camilleri sarà proprio Luca Zingaretti.

“Fate bene ad applaudirlo – ha dichiarato Zingaretti ricordando Sironi – perché in vita di applausi non gliene hanno fatti molti”.

“Abbiamo lavorato con tutto il cast storico di questa serie di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un grande successo per la Rai”, ha aggiunto l’attore romano.

Fu proprio il regista lombardo a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo del commissario più celebre della tv. Alberto Sironi aveva 79 anni. Varesotto di nascita, si era innamorato perdutamente della Sicilia.

“C’erano solo tre attori. Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l’altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece è stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico è ispirata dal poliziesco americano perché per noi, fino agli anniOttanta, la polizia era quella fascista con il manganello in mano. Io mi sono concentrato sulla figura privata del commissario”, aveva raccontato Sironi in un’intervista a Repubblica.

