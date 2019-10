Chef Rubio, dopo le polemiche per la sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma in tv

Chef Rubio è senz’altro un personaggio molto divisivo, che ama dire la sua soprattutto sui fatti di maggiore attualità. In questi giorni ha commentato a modo suo i tragici fatti della sparatoria di Trieste, polemizzando aspramente in particolare con il leader della Lega Matteo Salvini.

Il cuoco non ha di fatto risparmiato nessuno, scrivendo già a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra”.

E ancora: “Per servire il Paese (i cittadini, no i coglioni che vi mandano a morire) bisogna essere dei virtuosi. Viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto”.

In particolare, rivolgendosi all’ex ministro dell’Interno, Chef Rubio ha scritto sui social: “Invece di dire ‘Sono una m***a compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini’ scrive ste trovate. @matteosalvinimi & co responsabili di queste morti”.

Alle polemiche di Rubio ha risposto anche il fratello di uno dei poliziotti uccisi a Trieste: “Chef Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato! Tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di m****! Ti auguro di perdere un tuo caro! A presto!”.

Un commento pesante per il quale l’uomo, Matteo Demenego, si è subito scusato. “Caro Gianluca, non mi dovevi delle scuse. Solo chi perde un fratello può sapere cosa si provi. Di fuori luogo c’è solo il sistema marcio che come sempre strumentalizza le tragedie. Mando un abbraccio a te e ai tuoi cari”, ha risposto a sua volta Chef Rubio.

Insomma, polemiche a non finire che hanno coinvolto anche Rita Dalla Chiesa, Giorgia Meloni e Massimo Giletti. Eppure tutta questa esposizione sui social non ha fatto bene alla trasmissione che Gabriele Rubini conduce sul Nove, dal titolo Ricerca del Gusto Perduto.

L’ultima puntata dell’ex rugbista ha totalizzato solo l’1% di share pari a 242mila spettatori. Il dato è piuttosto preoccupante se si pensa che in una settimana il programma ha perso mezzo punto di share e 102mila spettatori.

Un trend in calo costante rispetto alla prima puntata che invece aveva registrato 373.000 spettatori e l’1.82% di share.

