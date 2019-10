Sparatoria a Trieste, due poliziotti uccisi: cosa è successo

Oggi, venerdì 4 ottobre 2019, due poliziotti sono stati uccisi in una sparatoria davanti alla Questura di Trieste. A perdere la vita sono stati Pierluigi Rotta, 34 enne, agente scelto, e Matteo De Menego, agente.

Gli aggressori erano due, due fratelli. I due poliziotti si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della Questura.

Nella sparatoria sono rimasti feriti anche altri tre agenti di Polizia di Stato, e uno dei due fratelli aggressori. Nessuno di questi quattro è mai stato in pericolo di vita.

I due fratelli aggressori sono stati fermati. Come riferito dalla portavoce della Questura Martina Cannella i due aggressori sono stranieri.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni sulla sparatoria a Trieste uno dei due fratelli è il presunto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata.

Il rapinatore sarebbe andato in Questura accompagnato dal fratello. Per ragioni non ancora individuate uno o entrambi, avrebbero sfilato la pistola a uno o due agenti, sparando e ferendo due poliziotti.

Altri agenti presenti avrebbero risposto al fuoco e ferito il fratello, poi portato in ospedale con una ambulanza.

I due fratelli autori della sparatoria erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino”.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: morti due poliziotti, fermati i due aggressori

“Per motivi in fase di accertamento – ha spiegato la Questura di Trieste in una nota – uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati”.

La testimonianza

Dopo la sparatoria un testimone. Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall’interno della Questura. Pochi istanti dopo l’uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa dalla Questura con in mano un’arma.

Quest’ ultimo avrebbe provato ad aprire un’auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.

Chi sono i due poliziotti uccisi a Trieste

Le reazioni politiche dopo la sparatoria a Trieste

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche dopo la sparatoria a Trieste. “La mia vicinanza e quella di tutto il governo alle famiglie dei due agenti di Polizia che oggi a Trieste hanno perso la vita mentre svolgevano con coraggio il loro lavoro. Chi colpisce un uomo delle Forze dell’ordine, colpisce lo Stato e colpisce ognuno di noi”, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio.

In una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Dolore per la tragica morte di due poliziotti a Trieste. Un pensiero alle loro famiglie, alla Polizia e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che con il loro lavoro combattono il crimine e rendono le nostre vite più sicure”.

“Sconcerto e dolore – ha scritto invece il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook – per quanto accaduto a Trieste. Da italiano, una preghiera per i due agenti uccisi e un abbraccio alle loro famiglie. Sempre e comunque dalla parte delle nostre Forze dell’Ordine”.