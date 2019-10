Sparatoria a Trieste: chi sono i due poliziotti morti, colpiti in Questura

Sparatoria a Trieste: chi sono i due poliziotti morti

I due poliziotti morti il 4 ottobre 2019 nella sparatoria avvenuta in Questura di Trieste si chiamano Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. I due agenti avevano 30 anni e nella sparatoria sono rimasti feriti anche altri tre poliziotti, oltre a uno dei fratelli degli aggressori.

Pierluigi Rotta aveva 34 anni, era originario di Pozzuoli in provincia di Napoli, ed era figlio di un poliziotto ormai in pensione.

A sparare sarebbe stato un uomo che ha colpito i due poliziotti mentre si trovavano all’interno della Questura. Quando ha sparato l’uomo era insieme al fratello ma non è chiaro per quale ragione abbia deciso di colpire gli agenti. Secondo le prime informazioni i due fratelli erano stati portati in questura perché sospettati di un furto e avrebbero tentato di fuggire.

Uno dei due avrebbero sfilato la pistola a uno degli agenti e avrebbe aperto il fuoco contro le forze dell’ordine che stavano cercando di impedirne la fuga.

Dopo la sparatoria uno dei due fratelli è riuscito a uscire fuori dalla Questura e ha tentato di rubare una volante della polizia per scappare, è stato però raggiunto dagli agenti e bloccato prima che potesse riuscirci.

I due aggressori sono già stati fermati e secondo le dichiarazioni della portavoce della Questura Martina Cannella sarebbero stranieri.

