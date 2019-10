Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni di Chef Rubio sulla sparatoria di Trieste in cui sono rimasti uccisi due poliziotti. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, scagliandosi contro Chef Rubio e chiedendo la chiusura del suo programma.

Chef Rubio in un tweet aveva commentato l’omicidio dei due poliziotti, sostenendo che la vera causa dell’accaduto fosse la scarsa sicurezza sul luogo di lavoro. “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente – aveva scritto -. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra”.

Al tweet aveva risposto il fratello di uno dei due poliziotti uccisi, minacciandolo di “tenere alta la guardia” altrimenti anche Chef Rubio avrebbe fatto la fine del fratello. “Uomo di m****! Ti auguro di perdere un tuo caro!” si legge.

Ne era seguito uno scambio di tweet tra lo Chef e il fratello del poliziotto e sulla vicenda era intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio, non sei uno “chef”, sei uno stupido”, aveva scritto Salvini in un tweet.

Sulla vicenda è intervenuto il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che in un post su Facebook ha scritto “Inaccettabile e vergognoso utilizzare la sofferenza delle famiglie e di tutta Italia per lanciare provocazioni al fine di acquisire visibilità! Chef Rubio chieda scusa e l’emittente che lo manda in onda cancelli il suo programma!”

Oltre al governatore Fedriga, riguardo ai commenti di Chef Rubio era intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che in un tweet ha scritto “se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza”.

