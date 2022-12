Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina difende Selvaggia Lucarelli

Anastasia Kuzmina difende Selvaggia Lucarelli dagli attacchi di Carolyn Smith alla giornalista nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

La danzatrice, che nella trasmissione ha ballato in coppia con il compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, ha difeso la giornalista recentemente attaccata da Carolyn Smith, altra giurata del programma.

“Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve” ha dichiarato Anastasia Kuzmina.

“Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla” ha aggiunto la ballerina.

“Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così” ha poi aggiunto Anastasia Kuzmina.