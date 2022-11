Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli gliela farà pagare: ecco di chi si tratta

È guerra tra Selvaggia Lucarelli e uno degli ospiti fissi di Ballando con le stelle. La giornalista, giudice della commissione del programma di Milly Carlucci ha parlato chiaro sui social: “È stata l’unica a non darmi le condoglianze per la morte di mia madre”. Ma vediamo insieme cos’è successo e di chi si tratta.

Nel corso della puntata andata in onda su Rai 1 lo scorso sabato sera, 26 novembre 2022, Guillermo Mariotto ha pesantemente insultato Selvaggia Lucarelli, definendola “scimmia che lancia escrementi”. Dopo queste parole, la giudice non è rimasta in silenzio, e così, in difesa del giudice venezuelano è scesa in campo Sara Di Varia, che ha suggerito alla Lucarelli di portare a casa in silenzio l’insulto. È noto che tra le due non scorra buon sangue. Per questo, lo scontro è andato avanti in diretta tv per diversi minuti ed è poi stato portato avanti dalla Lucarelli su Instagram.

Lo scontro tra Selvaggia e Di Vaira

Di Vaira ha ricordato a Selvaggia di quella volta in cui fu lei a definire “fenicottero” Rossella Erra. La giudice ha risposto, ricordando a sua volta in che modo la definì Iva Zanicchi. La Di Vaira ha detto poi che lei ricorda tutto: “Ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io». Insomma, lo show televisivo sembra essersi trasformato in un campo di battaglia in cui è in corso un vero e proprio regolamento di conti. La gara sembra essere passata in secondo piano.

La Lucarelli ha infatti aggiunto: “E non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, lungo capitolo di cui mi sono ben guardata di occuparmi finché era in gara. Ma lo farò, perché merita anche quello”, ha scritto. Staremo a vedere.