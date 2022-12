Uno dei momenti più iconici di questa edizione di Ballando con le stelle è stato sicuramente quello che ha visto protagonista nella seconda semifinale di ieri Iva Zanicchi. La cantante ha ballato con un partner speciale nella prima parte della puntata, vale a dire un pupazzo di dimensioni reali con le sembianze di Samuel Peron. Si tratta del finto “cugino” del ballerino, Lino Samuelino.

Un simpatico scherzo per l’Aquila di Ligonchio che si è esibita scalza e con il fantoccio legato addosso: “No ti prego, mi eccito”, ha detto divertita la concorrente. “Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente”, ha aggiunto Iva a fine esibizione. “Hai guidato bene, hai fatto tutto con il ritmo giusto”, è stato il giudizio di Carolyn Smith. La cantante non ha lesinato una stoccata a Selvaggia Lucarelli. Parlando del pupazzo con le sembianze di Peron, ha detto alla giornalista: “Portatelo a letto, magari funziona bene”. Infine Iva si è congedata con un’altra barzelletta delle sue, anche in questo caso poco apprezzata da Selvaggia.