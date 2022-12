Continuano le scintille tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. La cantante, nella semifinale di ieri, ha raccontato un’altra barzelletta delle sue. La giurata evidentemente continua a non apprezzare e ha definito “sessista e squallida” l’ironia della concorrente. Ma ripercorriamo l’accaduto. Inizialmente Iva si è esibita con un pupazzo con le fattezze del ballerino Samuel Peron, il suo finto cugino Lino Samuelino.

Uno scherzetto dunque per la cantante, che ha dovuto ballare con questo pupazzo legato addosso. “No ti prego, mi eccito”, ha detto la concorrente, che ha poi regalato una performance decisamente insolita. “Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente”, ha commentato Zanicchi a fine esibizione. “Portatelo a letto, magari funziona bene”, ha detto la cantante in riferimento al fantoccio di Peron, rivolgendosi a Selvaggia.

Poi l’Aquila di Ligonchio ha raccontato una barzelletta delle sue, giudicata da Lucarelli come intrisa di sessismo e stereotipi, dunque a suo avviso “squallida”. Un aggettivo non scelto a caso, visto che è proprio quello che ha utilizzato la settimana scorsa sempre nei confronti di Iva e che poi ha portato alla lite con Mariotto. Dopo queste parole della giornalista, lo storico giurato aveva duramente risposto: “Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi contro tutti”. Nel corso della puntata di ieri poi Mariotto ha provato a fare la pace portando in dono, ironicamente, una scimmietta di peluche a Selvaggia e chiedendo pubblicamente scusa.