Scintille a Ballando con le Stelle 2022 tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia. Secondo la giurata la performance con Ema era “moscia”. “Vorrei chiarezza da parte tua, ma non sei stata abbastanza chiara…”, commenta seccato il coach. Mariotto è eccitato da come lui difende la sua allieva: “Ci mette questa forza ed è eccitante. Io lo adoro”, dice il giurato. La semifinale entra nel vivo e prima di vedere all’opera la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula.

Poi in studio è Guillermo Mariotto che prende di mira Selvaggia. Al centro, c’è un giudizio fin troppo severo su Iva Zanicchi, considerata dai più la vera stella di questa edizione. Secondo la giudice, Iva Zanicchi avrebbe dovuto osare un po’ meno con l’ironia e mostrare altri aspetti della sua persona, più profondi e talvolta più spontanei. “Il rischio è che diventi squallida”, spiega con riferimento alle amate barzellette sconce di Iva Zanicchi che il pubblico ormai ha preso come appuntamento fisso.

Quando interviene Guillermo Mariotto i toni si scaldano. Il giudice prende le difese spiegando di Iva Zanicchi, non solo elogiandola come la miglior concorrente di questa edizione, ma esaltando il pregio della sua grande ironia anche in momenti dolorosi della sua vita. Non solo infatti si è infortunata ad un’anca, ma il marito avrebbe problemi di salute. “Io sono qui per divertire, non per raccontarvi i miei drammi”, spiega dal canto suo la concorrente.

“Sono molto seccato da questo atteggiamento”, spiega Mariotto. “Quello che sta vivendo la signora Zanicchi, come avere un marito malato e il fatto che riesca a venire qua con questa ironia che è stata la chiave di questa edizione di Ballando… arrivare al punto di darle della squallida mi sembra veramente fuori luogo”, spiega a Selvaggia Lucarelli. “Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi contro tutti”. Il riferimento è al presunto rancore che Lucarelli prova da quando il compagno Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato con il giudizio sfavorevole della giuria appena una settimana prima.