Dopo le brutte parole della scorsa settimana, Guillermo Mariotto ha chiesto scusa alla collega di giuria a Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli. Come ricorderete, Mariotto era intervenuto dopo che la giornalista aveva definito “squallida” Iva Zanicchi. “Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi contro tutti”, aveva criticato lo storico giudice.

Parole forti che Lucarelli non si è certo lasciata scivolare addosso. Così all’inizio della puntata di ieri, 2 dicembre, c’è stato quanto meno un tentativo di chiarimento tra i due, dopo che anche Alberto Matano aveva sottolineato l’importanza di portarsi rispetto. Mariotto ha quindi provato a metterci una pezza portando un regalo di Natale a tutte le giurate.

Per Carolyn Smith un pupazzo a forma di yorkshire, per Rossella Erra un fenicottero, per Selvaggia Lucarelli, guarda caso, una scimmietta. La cronista sembra aver gradito poco il pensiero ironico: “Non voglio un regalo, sto ancora aspettando le tue scuse”. A quel punto Mariotto, con il sorriso, ha fatto ammenda: “Mi scuso con tutto il mio cuore”. La giornalista ha accennato un sorriso, pur rimanendo piuttosto fredda. Pace fatta?