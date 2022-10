Chi è Lorenzo Biagiarelli, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Lorenzo Biagiarelli, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022 e fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Lorenzo Biagiarelli nasce a Cremona nel 1990, ma trascorre buona parte dei suoi anni a Senigallia. Anche se inizia a studiare Storia all’università, a prevalere sono altre passioni: prima prova ad entrare nel mondo della musica (con lo pseudonimo di B-Law), per poi dedicare tutto il tempo e gli sforzi alla cucina. La sua indole culinaria viene a questo punto trasferita sul web, dove avvia una fruttuosa attività di social chef. Il seguito di follower lo porta in televisione, dove nel 2019 è uno dei giudici di uno spin-off di Cortesie per gli Ospiti, dedicato nello specifico al mondo dei Bed and Breakfast. Dopo aver scritto un libro dal titolo “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”, nel 2020 è ospite fisso nel programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, su Rai 1: la rubrica che tiene nello show si chiama “Il signore degli aneddoti”. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Come noto, Lorenzo Biagiarelli è fidanzato con Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle 2022. Le indiscrezioni dicono che il loro primo appuntamento ha avuto come luogo un ristorante giapponese. La giornalista ha raccontato che Lorenzo l’avrebbe conquistata grazie ad una nota audio in cui lo chef cantava Pensiero dei Pooh. Di certo è stato amore a prima vista e, ormai da qualche anno, i due fanno coppia fissa. Oltre che per la notorietà della giornalista, la relazione tra i due ha fatto molto parlare a causa della differenza di età (classe 1974 lei, 1990 lui), ma il tempo ha dato ragione ad una coppia che sembra andare d’amore e d’accordo.