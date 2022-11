Ne ha per tutti Carolyn Smith, storica giudice di Ballando con le stelle, intervistata da Sorrisi e canzoni. La presidente di giuria, sicuramente la più preparata dal punto di vista tecnico tra i giurati dello show di Rai 1, non ammette critiche, e lancia l’ennesima frecciatina a Selvaggia Lucarelli: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”, spiega la coreografa. D’altronde i battibecchi tra le due sono stati piuttosto frequenti in questa edizione di Ballando. “Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”, ha aggiunto Carolyn. Qualche puntata fa, Lucarelli aveva sbottato con la collega di giuria dicendo: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”.

“I battibecchi mi dispiacciono perché Ballando è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l’esibizione e guardando la coppia che c’è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l’empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l’anima”, ha spiegato la presidente di giuria.

La coreografa ha detto la sua anche sul caso Enrico Montesano, squalificato dopo aver sfoggiato durante le prove una maglietta della Decima Mas: “Sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta. Se mi ha messo a disagio un concorrente con opinioni no vax? Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni. Montesano era tra i più dotati, molto agile per la sua età, ed espressivo”.

Infine parlando di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, eliminato nel corso dell’ultima puntata di Ballando, Smith commenta: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono ’sbottata’: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”.