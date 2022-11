Ballando con le Stelle, la giuria vuole il ritorno di Enrico Montesano: scontro con Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle, scontro tra la giuria e Selvaggia Lucarelli su Montesano

L’esclusione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle continua a far discutere con la stessa giuria, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, che si è augurata il ritorno nel programma dell’ormai ex concorrente.

Tutto ha avuto inizio quando Selvaggia Lucarelli, nel commentare l’esibizione di Gabriel Garko, ha dichiarato: “Non ti ferma niente, né l’infortunio né l’operazione né il tutore. Sei imbattibile, posso solo sperare che tu indossi la maglietta sbagliata” con un chiaro riferimento alla maglietta della X Mas indossata da Montesano durante le prove di Ballando con le Stelle che gli è costata appunto la squalifica.

“L’unica speranza che abbiamo per buttarlo fuori, è che si metta la maglietta sbagliata”. 😂😂✈️✈️@stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/3t0mhCZJEW — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) November 19, 2022

A quel punto, però, Ivan Zazzaroni ha preso la palla al balzo per difendere l’attore: “Nello sport esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione”.

Il commento non è stato gradito ovviamente da Selvaggia Lucarelli, mentre ha trovato d’accordo l’altra giurata, Carolyn Smith che ha aggiunto: “Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato”.

Per concludere, infine, Guillermo Mariotto sul finire di puntata ha affermato: “Manca il Conte Tacchia” riferendosi a uno dei più celebri personaggi interpretati da Montesano sul grande schermo.