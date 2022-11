Ballando con le stelle 2022, Montesano nella bufera: “In sala prove con la maglia dei fascisti della X Mas”

Enrico Montesano è finito al centro della polemica per una maglietta indossata durante le prove di Ballando con le stelle 2022. L’attore, come evidenziato oggi, il giorno dopo la puntata, da Selvaggia Lucarelli su Twitter – si è presentato indossando una maglietta nera con il simbolo della Decima Mas, il reparto d’assalto della Marina militare fascista, e con il motto dannunziano “Memento ardere semper”.

“Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di “Ballando” con la maglietta della Decima Mas – ha scritto la Lucarelli – che, se a qualcun sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

A chi le ha chiesto perché non glielo ha fatto notare nella diretta di sabato sera, Selvaggia Lucarelli ha risposto con un “non me ne ero accorta”. Tra i commenti al tweet della giornalista c’è anche quello di Fiorella Mannoia. “Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’”, ha scritto ironica.

Montesano con la maglietta neofascista della Decima mas “memento audere semper”…

non era Predappio, ma Rai 1 in prima serata… #BallandoConLeStelle #Montesano #SelvaggiaLucarelli #Xmas pic.twitter.com/uuiWs97Vqg — Sirio (@siriomerenda) November 13, 2022

Enrico Montesano era già stato attaccato da Selvaggia Lucarelli per la sua posizione No vax. “Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto – ha detto la giornalista -. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?”.

La replica

A distanza di poco è arrivata la replica di Enrico Montesano. Con un post sul suo account Telegram l’attore ha replicato alle accuse di Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto riferisce l’Ansa, Montesano aveva caricato una foto che lo ritraeva mentre mostrava la tessera del Psi datata 1976 e con alle spalle un’immagine di Che Guevara. Attualmente, nel suo profilo Telegram compare il messaggio “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!”, ma senza la foto in questione. Il testo di Montesano è, però, stato modificato alle 12,32, cancellando l’immagine della tessera del Psi.