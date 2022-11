Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle dopo la morte della madre: le parole di Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli ha preso parte alla puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 19 novembre 2022, nonostante la morte della madre avvenuta proprio nella giornata di ieri: per questo motivo, a inizio trasmissione, Milly Carlucci ha voluto dedicare un pensiero affettuoso nei confronti della giurata.

“Siamo, un po’ come nella canzone, clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere” ha affermato la conduttrice di Ballando con le Stelle.

“Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia” ha aggiunto la presentatrice prima di avvicinarsi alla giornalista per stringerle la mano.

La trasmissione è poi proseguita regolarmente, anche se, nel corso della diretta, diversi haters hanno insultato Selvaggia Lucarelli proprio per la sua decisione di prendere parte alla trasmissione nonostante il lutto.

La stessa giornalista, nel corso di Ballando con le Stelle, ha replicato a coloro che la insultavano sui social scrivendo: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.