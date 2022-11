Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla dell’esclusione di Enrico Montesano

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 19 novembre 2022, Milly Carlucci ha parlato anche del caso di Enrico Montesano e della sua esclusione dal programma dopo aver indossato la maglietta della X Mas durante le prove della trasmissione.

A metà puntata infatti, la conduttrice ha interrotto momentaneamente le esibizioni per parlare della vicenda che ha coinvolto l’attore.

“Non ne abbiamo mai parlato noi del programma in questi giorni, ne parliamo ora – ha affermato la conduttrice di Ballando con le Stelle – Chiamo Alessandra (la ballerina che faceva coppia con l’attore ndr) in pista con me soprattutto perché è metà di questa coppia non c’è solo Enrico”.

“Enrico, non lo avete visto perché la Rai ha deciso di sospenderlo per un comportamento giudicato inaccettabile dalle regole dell’azienda e dai principi ispiratori del mandato di servizio pubblico dell’azienda Rai. Qualsiasi decisione la Rai prende noi ci uniformiamo, detto questo c’è il lato umano e io come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista e sono umanamente dispiaciuta di non vedere Enrico esibirsi”.

“So che è dispiaciuto se quello che è capitato ha offeso gli spettatori, lui se ne scusa con tutti e io credo alla sua buona fede perché l’ho sentito in questi giorni e me l’ha detto in modo accorato. Noi siamo una famiglia e non volevamo offendere nessuno” ha concluso Milly Carlucci.

Le parole di Milly Carlucci sul caso Enrico Montesano#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/YA1BcRddju — Rai1 (@RaiUno) November 19, 2022

La decisione di escludere Enrico Montesano da Ballando con le Stelle, però, non ha trovato tutti d’accordo: sul finire di puntata, infatti, tutta la giuria, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, ha giudicato eccessiva l’eliminazione dell’attore sottolineando come fosse più giusta una sospensione momentanea dal programma.