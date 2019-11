Ascolti tv mercoledì 13 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 13 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Quella di ieri è stata una serata dominata da serie tv e film, anche se su Rai 1 c’era un programma abbastanza diverso dal solito: stiamo parlando di Prodigi – La musica è vita, una serata di beneficenza organizzata da UNICEF all’interno della quale c’era anche un concorso per talenti del canto, del ballo e della musica tra gli 8 e i 15 anni. Su Canale 5, invece, andava in onda la seconda puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction con protagonista Gabriella Pession. Su Rai 2, invece, c’era una nuova puntata della serie Volevo fare la Rockstar.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 13 novembre?

Ascolti tv 13 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Al termine di una serata abbastanza combattuta in termini di ascolti tv, a trionfare è stato Prodigi – La musica è vita, su Rai 1, seguito da 2.950.000 spettatori, con uno share del 15,3 per cento. Su Canale 5, Oltre la soglia è arrivato invece a quota 1.840.000 telespettatori, con uno share del 9,2 per cento.

Su Rai 2, la fiction Volevo fare la rockstar ha ottenuto 1.572.000 ascolti tv (7,1 per cento), mentre su Italia 1 il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre si è fermato a 1.403.000 spettatori (6,8 per cento). Su Rai 3 andava in onda Chi l’ha visto?, che ha ottenuto 2.179.000 spettatori (10,6 per cento), mentre su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Venezia in ginocchio si è fermato a 907.000 ascolti tv (4,1 per cento).

Su La 7, Atlantide ha ottenuto 761.000 spettatori (4,4 per cento), mentre su Tv8 la replica del terzo Live di X Factor 2019 ha catturato l’attenzione di 554.000 persone, con uno share del 2,7 per cento. Chiude, sul Nove, Daria Bignardi con il suo L’assedio, che ha totalizzato 349.000 ascolti tv (1,5 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha segnato 5.373.000 spettatori con il 20,8 per cento di share, mentre Striscia La Notizia (su Canale 5) ha registrato una media di 4.426.000 spettatori con uno share del 17,2 per cento.

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.303.000 spettatori con il 5,1 per cento, mentre su Rai 3 That’s Amore ha ottenuto 1.115.000 ascolti tv (4,6 per cento) e subito dopo Un Posto al Sole 1.831.000 (7,1 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia è stato invece seguito da 1.441.000 persone (5,8 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.845.000 spettatori (7,1 per cento). Su Rai 2, Tg2 Post ha ottenuto 1.176.000 spettatori con uno share del 4,5 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità ha ottenuto su Rai 1 4.921.000 ascolti tv (24,5 per cento). Il programma di Canale 5, Caduta Libera, ha ottenuto invece 4.013.000 spettatori (20,7 per cento).

