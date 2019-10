Ascolti tv martedì 29 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 29 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Nella serata di ieri, a sfidarsi c’erano l’ultima puntata de La strada di casa 2, su Canale 5, e il kolossal Titanic (prima parte) su Canale 5. Occhio però agli altri canali: su Rai 2, infatti, andava in onda la seconda puntata del docu-reality Il Collegio 4, mentre su Italia 1 c’era un nuovo episodio de Le Iene Show. Senza dimenticare i soliti programmi di approfondimento del martedì sera: Cartabianca su Rai 3 e DiMartedì su La7.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 29 ottobre?

Ascolti tv 29 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La serata è stata vinta, come era ampiamente previsto, da Rai 1: l’ultima puntata de La strada di casa 2 infatti è stata seguita da 3.950.000 persone, con uno share del 17,3 per cento. Su Canale 5 invece la prima parte del Titanic ha catturato l’attenzione di 1.887.000 telespettatori, con uno share dell’8,8 per cento.

La strada di casa 3 si farà?

La vera storia del Titanic

Da segnalare invece il calo di ascolti de Il Collegio 4, su Rai 2: il docu-reality ha totalizzato 2.252.000 ascolti tv, con uno share del 9,7 per cento, perdendo circa 200mila spettatori rispetto all’esordio di settimana scorsa. Numeri comunque sufficienti a garantire a Il Collegio il terzo posto nei dati Auditel.

Su Italia 1, Le Iene Show è arrivato a 2.141.000 spettatori (12,8 per cento). Per quanto riguarda lo scontro tra i programmi di approfondimento, a vincere è stato DiMartedì su La7, con 1.289.000 ascolti tv e uno share del 5,9 per cento. Su Rai 3, invece, Cartabianca non ha superato 1.121.000 spettatori, con uno share del 5,2 per cento.

Su Rete 4, la nuova puntata della soap opera Una vita è stata seguita da 1.073.000 persone (4,5 per cento), mentre su Tv 8 il film 007 – Il domani non muore mai si è dovuto accontentare di 477.000 ascolti tv (2,1 per cento). Sul Nove, infine, la pellicola Diverso da chi? ha interessato 219.000 spettatori, con uno share dello 0,9 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, vince ancora una volta Rai 1: I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha radunato infatti 5.214.000 spettatori con il 20 per cento. Su Canale 5, invece, Striscia La Notizia ha ottenuto 4.377.000 ascolti tv, con uno share del 16,7 per cento.

Su Rai 2 Tg2 Post ha segnato il 3,6 per cento con 934.000 spettatori, mentre su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.149.000 spettatori con il 4,5 per cento. Su Rai 3 That’s amore ha appassionato 1.221.000 spettatori pari al 5 per cento mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha registrato 1.756.000 ascolti tv (6,8 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha interessato 1.264.000 persone (5,1 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha totalizzato 1.806.000 spettatori (7 per cento).

Su Tv 8 Guess my Age è piaciuto a 593.000 spettatori con il 2,3 per cento di share. Fanalino di coda il Nove, che con Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 458.000 spettatori con l’1,8 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha avuto un pubblico di 4.735.000 spettatori (23,4 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto 3.828.000 ascolti tv con il 19,4 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha raccolto 756.000 spettatori (4 per cento) nel primo episodio e 1.270.000 (5,5 per cento) nel secondo, mentre su Italia 1 Studio Aperto Mag si è fermato al 4,5 per cento con 794.000 spettatori. Subito dopo, CSI Miami ha totalizzato 661.000 spettatori (3 per cento).

Su Rai 3 Blob è arrivato a 1.020.000 ascolti tv con il 4,3 per cento. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto infine il 4 per cento con 906.000 spettatori.

