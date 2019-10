Ascolti tv martedì 22 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 22 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 andava in onda la quinta puntata della serie La strada di casa 2, mentre su Rai 2 ha fatto il suo esordio la nuova edizione de Il Collegio, il reality che vede protagonisti 20 adolescenti, i quali vengono catapultati nella realtà di un istituto scolastico anni Ottanta. Su Canale 5 i telespettatori hanno invece potuto seguire la partita di Champions League Manchester City Vs Atalanta, mentre su Italia 1 andava in onda una nuova puntata de Le Iene.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 22 ottobre?

Ascolti tv 22 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

A vincere la battaglia degli ascolti ieri sera è stato Rai1 con La Strada di Casa 2. La fiction con Alessio Boni, infatti, ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share, mentre su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Atalanta è stato visto da 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Su Rai2 l’esordio de Il Collegio 4 ha avuto un pubblico di 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share, mentre su Italia 1 Le Iene show ha raccolto 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha interessato 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%, mentre il suo “rivale” su La7, DiMartedì, ha registrato 1.226.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rete4 Una Vita è stato seguito da 1.196.000 spettatori con il 5% di share, mentre su TV8 Io e Marley ha guadagnato uno share dell’1.3% con 294.000 spettatori. Sul Nove, infine, Redemption – Identità Nascoste ha appassionato 384.000 spettatori (1.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha visto 5.213.000 spettatori con il 20.2%, mentre Canale 5 con Striscina la Notizina ha avuto una media di 4.039.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto il 3.9% con 1.024.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI Miami ha appassionato 1.311.000 spettatori con il 5.2%.

Ascolti tv | Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha guadagnato 2.962.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità 4.456.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha divertito 2.409.000 spettatori con il 17.5% di share e Caduta Libera 3.750.000 con il 20.3% di share.

