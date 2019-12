Ascolti tv lunedì 9 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Serata interessante, quella del lunedì. Rai 1 ha mandato in onda la terza puntata di una fiction amata che è vicina alla fine, mentre Canale 5 ha sfoderato la carta Barbara D’Urso, che ha intrattenuto gli italiani con tantissimi (e bizzarrissimi) ospiti. I canali minori hanno visto volgere al termine un programma (nel caso di Rai 2) e proseguire con un altro film di un’avvincente saga (Italia 1).

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 9 dicembre?

Su Rai 1 la serie televisiva I Medici 3, in onda con la terza puntata, ha conquistato l’attenzione di 3.819.000 spettatori agli ascolti con il 17.5% di share. La serie, molto amata, è vicina alla conclusione: mercoledì 11 dicembre infatti andrà in onda l’ultima puntata.

Su Canale 5 invece è tornato l’appuntamento con Live Non è la D’Urso, il programma serale con la mitica Barbarella che ha appassionato 2.045.000 spettatori con il 12.9% di share. Tantissimi gli ospiti che hanno animato la serata, da Asia Argento (e le accuse sul caso Weinstein) alla donna drago, per arrivare anche a Taylor Mega.

Su Rai 2 l’ultimo appuntamento con Maledetti amici miei ha interessato 725.000 spettatori (3.6%), mentre su Rai 3 la nuova puntata di Report ha coinvolto 1.732.000 spettatori agli ascolti con il 7.3% di share.

Italia 1 invece ha puntato su un altro film della saga dei Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar ha appassionato 1.850.000 spettatori (8.5%).

Su Rete 4 è andato in onda l’appuntamento settimanale di Quarta Repubblica, che ha coinvolto 1.255.000 spettatori (6.9%).

Su La7 Grey’s Anatomy ha coinvolto 641.000 spettatori con il 2.8%, mentre su TV8 il film 007 Skyfall è stato seguito da 501.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul NovePizza Hero – La sfida dei forni segna 397.000 spettatori (1.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il ritorno ha raccolto 6.016.000 spettatori con il 22.2% confermandosi il re dell’access prime time. Su Canale 5 Striscia La Notizia invece ha interessato 4.651.000 spettatori con il 17.2%.

Su Italia 1 CSI Miami ha coinvolto 1.362.000 spettatori (5.1%), mentre su Rai 3 Non ho l’età ha coinvolto 1.269.000 spettatori (5%) prima e Un posto al sole 1.865.000 spettatori (7%) dopo.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.275.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.161.000 spettatori (4.3%). Su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.985.000 spettatori con il 7.4% di share.

Infine su Tv8 Guess My Age ha appassionato 655.000 spettatori e l’2.5% e sul Nove Deal With It – Stai al gioco ha segnato 446.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fase del preserale a vincere è stato L’eredità che ha ottenuto 5.304.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha ottenuto 3.324.000 spettatori (16.5%)

