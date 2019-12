Live Non è la D’Urso, chi è la donna drago ospite di Barbarella

Barbara D’Urso riesce sempre a stupire, chiamando a raccolta nel suo studio di Canale 5 personaggi interessanti. Nella puntata di Live, che va in onda lunedì 9 dicembre 2019, vedremo tra gli ospiti la donna drago.

Per questa puntata, la D’Urso durante uno degli appuntamenti di Pomeriggio 5 aveva chiesto al dottor Lorenzetti (esperto di chirurgia estetica) di tenersi libero. Ospiti eccentrici di questa serata che rientrano nel filone della chirurgia estetica sono anche i gemelli botox e la Barbie napoletana, che affiancheranno la donna drago: pare che si sia tatuata persino gli occhi.

Ma chi è la donna drago? Perché si fa chiamare così e qual è invece il suo vero nome?

Live Non è la D’Urso, la donna drago si chiama Amber

La donna drago in realtà si chiama Amber Luke, sui social è popolare con il nickname “Blue Eyes White Dragon”.

Amber ha soltanto 24 anni e viene dalla soleggiata Australia, dove è diventata famosa con il nome di ragazza drago, per via dei tantissimi tatuaggi che le tappezzano il corpo.

La sua passione per i tatuaggi estremi è partita all’età di 14 anni, una fase di acuta vulnerabilità in cui si ha difficoltà ad accettare il proprio corpo. Motivo per cui Amber ha deciso di cambiarlo, coprendolo di tatuaggi e piercing. Ad oggi, conta più di 200 tatuaggi sulla pelle pari a 16 mila euro.

Ma Amber non vuole fermarsi qui: il suo obiettivo è di riempire ogni centimetro di pelle libera con tanti nuovi tatuaggi. “Con o senza tatuaggi, difficilmente a 80 anni si trova qualcuno di carino”, questo è il pensiero della donna drago.

Di tutti i tatuaggi che ha fatto, Amber è conscia di aver rischiato molto quando ha deciso di colorare di blu i bulbi oculari, rischiando di perdere per sempre la vista. Per circa tre settimane, la ragazza ha avuto seri problemi poiché il tatuatore era andato troppo in profondità. “Se la procedura viene eseguita correttamente non comporta alcun rischio”, ha precisato Amber.

Su Instagram (dov’è seguita da oltre 200 mila follower) tutti la conoscono come Blue Eyes White Dragon, ma dalla D’Urso si è presentata come Donna Drago. Amber dichiara di non essersi mai pentita di aver cambiato così tanto il suo corpo.