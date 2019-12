Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Patty Pravo, Amedeo Minghi, i Botox Boys e la Donna Drago

Nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso, la trasmissione con tanti ospiti condotta da Barbara d’Urso in prima serata ogni lunedì sera su Canale 5. Anche nella puntata di oggi, 9 dicembre 2019, in studio si confronteranno personaggi del mondo dello spettacolo e del gossip.

Elemento chiave di questo programma è l’interazione tra gli ospiti e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, infatti, gli spettatori possono scegliere il proprio preferito dando il “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Un altro altro degli elementi caratteristici sono le sfere di Live: alcuni degli ospiti si confrontano con cinque sfere, al cui interno si trovano dei personaggi pronti a dibattere sul tema. Le sfere rosse hanno idee contrarie a quelle dell’ospite, quelle verdi sono favorevoli. Si scatena così l’uno contro tutti. Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 9 dicembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Saranno tantissimi gli ospiti della puntata di stasera, lunedì 9 dicembre 2019. Innanzitutto si parlerà della politica che diventa show: in studio Antonio Razzi, ex parlamentare berlusconiano, e il cantante Amedeo Minghi, che nei gironi scorsi si è esibito nell’Aula del Senato presieduta dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Secondo le anticipazioni di oggi, in studio ci sarà anche un’altra grande cantante, Patty Pravo, che farà una confessione choc. Cosa avrà da dire la ex ragazza del Piper? Lo scopriremo stasera a Live. Grande attesa anche per il ritorno di Vladimir Luxuria ed Asia Argento: le due si scontreranno con le cinque sfere di Live per un accesissimo uno contro tutti.

Per Vladimir Luxuria si tratta di un ritorno nella trasmissione di Canale 5 dopo quanto accaduto qualche settimana fa con Vittorio Sgarbi, che di fatto l’aveva insultata e aggredita verbalmente. Sui social molti utenti si erano dissociati con quanto visto in tv, aspettandosi una presa di posizione più netta da parte di Barbara d’Urso. Alla fine la conduttrice e Vladimir si erano chiarite nello studio di Domenica Live.

Quali sono gli altri ospiti di stasera a Live Non è la d’Urso? Si tornerà a parlare di chirurgia estrema, uno dei temi che maggiormente appassiona i fan del programma. In studio arriveranno tre personaggi davvero estroversi: la donna drago, che si è tatuata addirittura gli occhi, i Botox Boys dalla Germania e la Barbie napoletana.

Infine, secondo le anticipazioni di Live Non è la d’Urso, si parlerà dello scontro tra i vip che sono caduti in disgrazia, come Nick Luciani, l’ex cantante dei Cugini di Campagna, e le star del web, le influencer, strapagate per ogni post, come Taylor Mega.

Appuntamento dunque stasera 9 dicembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.