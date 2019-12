I Botox Boys, chi sono i gemelli ospiti a Live Non è la d’Urso

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso ci sono i Botox Boys, pronti a parlare della loro esperienza nel corso dell’appuntamento del 9 dicembre della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Nel programma di Canale 5 infatti si tornerà a parlare di chirurgia estrema, con una serie di personaggi pronti a intervenire in studio per testimoniare gli eccessi di questa pratica e i tanti interventi chirurgici a cui si sono sottoposti.

Tra gli ospiti di oggi, 9 dicembre, di Live, oltre ai Botox Boys, anche la donna drago, che è arrivata a tatuarsi anche gli occhi, e la Barbie napoletana. I Botox Boys sono due gemelli e vengono dalla Germania: sono finiti su varie riviste locali per via dei tanti interventi di chirurgia estrema che hanno subito. Ecco chi sono.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera a Live

Botox Boys chi sono: ospiti a Live Non è la d’Urso stasera

Si tratta di un duo canoro, noto soprattutto per il loro ricorso alla chirurgia. I due gemelli di Colonia hanno avuto grande notorietà nel loro Paese dopo un’intervista rilasciata alla rivista Punk 12. Diventati famosi in Germania, i Botox Boys hanno poi deciso di registrare un singolo, Il miracolo, che è diventato un grande successo della musica tedesca.

Il brano, uscito del 2019, vedeva come protagonista del videoclip l’attrice Kader Loth. Nel 2017 arriva il loro secondo singolo, Supergeil, registrato con lo pseudonimo di Wess Brothers. Dopo il grande successo nella loro terra, i due gemelli racconteranno del loro rapporto con la chirurgia estetica partecipando a Live Non è la d’Urso di stasera, 9 dicembre 2019. Appuntamento dalle 21.20 su Canale 5.

