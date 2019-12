Amedeo Minghi canta “Trottolino amoroso” in Senato: il video è virale

È diventato virale sui social network il video dell’esibizione nell’Aula del Senato del cantautore Amedeo Minghi. In Rete molti ironizzano sulla leggerezza del testo della canzone intonata da Minghi, “Vattene amore”, meglio nota come “Trottolino amoroso du du da da da”. Nel filmato si vede Minghi che canta davanti ai senatori, tra cui la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che segue il ritmo divertita. L’esibizione si è tenuta sabato 30 novembre, in occasione dell’evento “Senato & Cultura – Premio al volontariato 2019”.

