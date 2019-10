Il video virale del bimbo di tre anni che va a scuola

“Sono intelligente, sono fortunato, posso fare qualsiasi cosa”, sono le parole pronunciate da un bimbo nel video motivazionale diventato virale sul web.

Nel filmato, condiviso dalla madre sui social, si vede il piccolo camminare sulla strada che lo porta a scuola e ripetere la frase con la sua tenera voce. “Sono intelligente, sono fortunato, posso fare qualsiasi cosa”.

Il piccolo di tre anni si chiama Ayaan e le sue parole hanno commosso il web.

La madre ha spiegato che la frase pronunciata dal piccolo è il risultato del percorso educativo che lei e il papà hanno pensato per Ayaan, sin da quando il piccolo aveva pochi mesi.

Hanno sempre cercato di farlo sentire speciale e di infondergli fiducia in se stesso. “Ho insegnato questa frase ad Ayaan in occasione del suo secondo compleanno. Speravo che la memorizzasse, che la capisse e la usasse come motivazione nei momenti in cui ne avrebbe avuto bisogno. Quando l’abbiamo sentita questa mattina siamo rimasti a dir poco scioccati. Ha iniziato a ripeterla all’improvviso, dal nulla”.

È un enorme gioia per i genitori sentire il bimbo dire queste toccanti parole di sua spontanea volontà.

Potrebbero interessarti La guerrigliera Eddi a TPI: "I curdi sono più forti dell'esercito turco, sanno per cosa combattono" Abiy Ahmed: chi è il premier etiope Premio Nobel per la Pace 2019 Siria, bombardata una chiesa al confine con la Turchia

Il filmato che non si può guardare fino alla fine, se non si ha pazienza | VIDEO