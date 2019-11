Vittorio Sgarbi, scontro con Vladimir Luxuria a Live Non è la d’Urso: il video

Una puntata davvero infuocata quella di ieri, 18 novembre, di Live Non è la d’Urso. In studio, per il confronto con gli “sferati”, erano presenti Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri. Due personaggi dal carattere forte e spesso al centro di numerose polemiche. Entrambi hanno avuto a che fare con Vladimir Luxuria, presente al’interno delle sfere.

Se con Feltri il confronto è stato soprattutto sui termini usati dal giornalista, con Sgarbi i toni sono stati più accesi, e hanno riguardato anche la sfera personale di Luxuria. Qualche mese fa, sempre a Live, il critico d’arte aveva detto di aver conosciuto Vladimir mentre faceva la prostituta. In studio Sgarbi ammette di aver letto la notizia sui giornali: “La prostituzione è dichiarata in una sua intervista ed è vista da me non negli anni ’90 ma negli anni ’80. E una sera esco e vedo lei nell’evidente posizione di chi batte”.

L’opinionista ha negato l’accaduto, ma Sgarbi ha ribattuto: “Tu parli di un nostro incontro negli anni ’90, io di quando ti ho vista la prima volta sulla strada a lavorare negli anni ’80, nel 1989. Eri un uomo travestito da donna. Vuoi negare? Non hai mai battuto? Non l’hai mai fatto? Non puoi negare, lo hai detto anche in un’intervista”.

“Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta! Io non ti ho mai conosciuto sulla strada mentre facevo la lucciola”, ribatte Luxuria. I toni sono evidentemente molto accesi, con Sgarbi che aggiunge: “Non scambiata, tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà!”.

“In quell’intervista di cui parli ho parlato di un mio periodo complicato, ma è un’altra storia. Quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permetti!”, replica Luxuria. A questo punto arriva l’attacco più duro da parte di Sgarbi: “Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè… Sei una donna, non hai il c***o e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco!”.

Qui il video dello scontro tra Sgarbi e Luxuria a Live.

