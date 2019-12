I Medici 3, le anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda mercoledì 11 dicembre

Lorenzo il Magnifico tornerà con una quarta e ultima puntata di mercoledì. Anziché il consueto appuntamento del martedì, la Rai ha deciso di slittare di una serata l’ultima puntata de I Medici 3, che terminerà l’11 dicembre 2019.

La nuova stagione, composta soltanto da otto episodi accorpati poi in quattro puntate, è partita lunedì 2 dicembre su Rai 1 ed è già giunta al termine.

Di seguito, le anticipazioni della settima e ottava puntata de I Medici 3, in onda mercoledì 11 dicembre 2019.

I Medici 3, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 7

Il settimo episodio de I Medici 3, intitolato Anime perdute, vede Savonarola (interpretato da Francesco Montanari) denunciare apertamente Lorenzo, accusandolo di essere responsabile della morte di Tommaso.

Lorenzo, però, continua a negare. Clarice ha una notizia importante da comunicare al marito: è incinta e a breve arriverà un bambino, che potrebbe simboleggiare la rinascita del suo matrimonio e un nuovo inizio per la sua storia d’amore con Lorenzo.

Clarice, purtroppo, muore all’improvviso e Lorenzo è devastato da quella sconvolgente piega degli eventi.

I Medici, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 8

L’ultima puntata de I Medici, intitolata Il destino della città, chiude la terza stagione della serie tv. La città è in lutto per la pedita di Clarice e Lorenzo si lascia convincere da Bernardi che l’unica soluzione per non perdere tutto quello che ha è uccidere Savonarola.

Il frate è convinto di poter fondare una nuova Gerusalemme, ma per farlo bisogna far fuori Savonarola. Lorenzo organizza un piano, è tutto pronto, ha reclutato gli assassini per portare a compimento il misfatto, ma il figlio di Lorenzo Piero (amico di Tommaso Peruzzi), ottiene per tempo le informazioni sull’assassinio e le comunica immediatamente a Savonarola, rischiando di mettere in pericolo la vita del padre e anche della sua stessa famiglia.

I Medici 3 vi aspettano con l’ultima puntata mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 21:25 su Rai 1.