Ascolti tv lunedì 30 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Nella serata del 30 settembre, abbiamo visto Rai 1 mandare in campo il suo asso nella manica, un commissario che ha fatto breccia più volte nel cuore degli italiani. La rete ammiraglia Mediaset ha puntato a un programma televisivo che alimenta tantissimo il mondo del gossip.

Chi ha vinto quindi la battaglia degli ascolti tv ieri sera, lunedì 30 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 30 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha puntato ancora una volta sul Commissario Montalbano. Ieri sera è andato in onda l’episodio La vampa d’agosto, arrivato in tv per la prima volta nel 2008 portando a casa un risultato strabiliante (oltre 9 milioni di telespettatori). Nella serata del 30 settembre, Montalbano ha catturato l’attenzione di 4.590.000 spettatori con il 20.4% di share.

Canale 5 invece ha puntato sul trash proponendo la quarta puntata di Temptation Island Vip, l’edizione con le celebrità del piccolo schermo che in questo nuovo appuntamento ha visto scoppiare un’altra coppia e al tempo stesso consolidare l’amore e i valori di un’altra. La puntata ha interessato 3.326.000 spettatori agli ascolti con il 20.2% di share.

Su Rai 2 invece è tornato Stasera tutto è possibile, che ha intrigato 1.564.000 spettatori agli ascolti e il 7.8% di share, mentre su Rai 3 Presa Diretta ha interessato 1.047.000 spettatori (5.1 %).

Su Italia 1, il film Rambo 2 – La vendetta è stato seguito da 1.385.000 spettatori (5.8 per cento), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica si è fermato a 1.031.000 ascolti tv (5.3 per cento).

Su La 7, il film Il Socio è stato seguito da 492.000 spettatori e ha ottenuto il 2.4% di share.

Su TV8 il film Agente 007 – Bersaglio mobile ha segnato l’1.4% con 295.000 spettatori mentre sul Nove lo speciale su Emanuela Orlandi ha catturato l’attenzione di 259.000 spettatori (1.1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia dell’Access prime time, su Rai 1 Amadeus con I soliti ignoti stravince la battaglia degli ascolti, totalizzando 5.043.000 spettatori e il 19.8 per cento di share. Canale 5 con Striscia La Notizia ha ottenuto invece una media di 4.775.000 spettatori e uno share del 18.7 per cento.

Su Italia 1 la serie CSI ha raccolto davanti al video 1.175.000 spettatori (4.7 per cento), mentre Stasera Italia, su Rete 4, è stato seguito da 1.393.000 persone (5.5 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fascia preserale, la sfida degli ascolti tv vedeva impegnati L’Eredità di Flavio Insinna, su Rai 1, che alla fine ha ottenuto 4.284.000 spettatori (23.4 per cento di share) e Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, che ha totalizzato 3.573.000 spettatori (20.2 per cento).

Su Rai 2, Nella mia cucina ha ottenuto 354.000 spettatori (2.5 per cento). Su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 1.175.000 spettatori (4.7 per cento).

Su Rai 3, infine, Blob si è dovuto accontentare di 1.034.000 spettatori e del 4.6 per cento di share, mentre su Rete 4 Tempesta d’Amore è arrivato a 794.000 ascolti tv e al 3.8 per cento.

