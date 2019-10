Temptation Island Vip 2019 quarta puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 30 settembre | Riassunto

Arriva una nuova puntata di Temptation Island Vip. Lunedì 30 settembre è andato in onda il quarto appuntamento del programma di Canale 5. La scorsa settimana abbiamo visto Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti abbandonare il programma non più come una coppia. Lui, lontano dall’occhio indiscreto della telecamera, ha scelto di frequentare la tentatrice Zoe.

La quarta puntata è condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi, che ha raccolto il testimone di Simona Ventura (che si è occupata della precedente edizione).

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 30 settembre 2019 di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip 2019 quarta puntata | Riassunto | Chiara e Simone

La quarta puntata di Temptation Island Vip apre i battenti con Chiara e Simone. La giovane fidanzata ha deciso di lasciare il villaggio all’improvviso e Simone viene tempestivamente informato.

Il ragazzo viene colto alla sprovvista e non sa che questo sarà il suo ultimo falò. Per lui c’è un video che mostra Chiara pericolosamente vicina al tentatore Antonio Moriconi. Tra i due sembra esserci una forte intesa, ma le parole di Chiara che decantano l’amore per Simone smontano tutto.

Consapevole dei suoi sentimenti, Chiara ammette di aver avuto la risposta che stava cercando così come Simone. Appena il fidanzato termina di guardare il video, spunta Chiara sulla spiaggia.

I due si abbracciano commossi e Simone dichiara: “Se ho detto che l’avrei sposata è per questo. So che lei non mi farebbe mai del male”.

Chiara ha capito che non c’è nulla di più forte dell’amore che prova per Simone ❤ #TemptationIslandVip pic.twitter.com/WNLqTnZL4Z — Temptation Island (@TemptationITA) 30 settembre 2019

A quando le nozze?

Temptation Island Vip 2019 quarta puntata ieri sera | Pago e Serena Enardu

Sempre più scintille tra Serena Enardu e il single Alessandro. Tra i due l’attrazione diventa sempre più evidente, persino Serena gli ha confessato: “Vorrei che tu non ci fossi, so che mi incasinerai”. Alla fine dell’esterna, Serena torna al villaggio e scoppia a piangere. Pago, dopo aver visto quelle immagini, s’infuria e piange a sua volta.

Al falò, Pago ammette di essere deluso e arrabbiato e di aver preso consapevolezza di una situazione che prima non poteva vedere chiaramente, troppo offuscato dall’amore.

Poi tocca a Serena vedere le immagini di Pago in compagnia della tentatrice Valentina, ma non le suscita alcuna gelosia. Serena poi parla della sua insoddisfazione professionale, di come abbia chiuso un’attività dopo 16 anni di lavoro e del mantenimento delle spese.

“Continua a descrivermi come una persona orrenda” Serena sembra essere molto vicina a una decisione… #TemptationIslandVip pic.twitter.com/zh2tErGi0j — Temptation Island (@TemptationITA) 30 settembre 2019

“Lui non mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui. La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo”.

E ancora: “Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”.

Temptation Island Vip 2019 quarta puntata ieri sera | Gabriele e Silvia

Passiamo adesso a una delle coppie new entry, Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Gabriele, nel pinnettu, snocciola qualche appunto riguardo la propria fidanzata ad Alex Belli, dichiarando di poterla perdonare soltanto se fosse disposta a camminare sui ceci, un modo come un altro per ammettere di essere stato ferito. Tra i due ne passano di parole al vetriolo: lei non è contenta della mancanza di stile del fidanzato, lui invece crede che lei ne abbia fin troppo di stile (e di paranoie). Silvia si definisce un’esteta, motivo per cui chiederebbe a Gabriele continue modifiche del suo aspetto fisico, richieste che feriscono il fidanzato.

Immagini forti per Gabriele durante il falò… Cosa deciderà di fare? #TemptationIslandVip pic.twitter.com/Eoj9LLqIQ9 — Temptation Island (@TemptationITA) 30 settembre 2019

Gabriele si apre con la single Gaia, sfogando tutta l’amarezza della sua relazione, ma Silvia – dopo aver visto le immagini – non sembra essere preoccupata della rivale, non la ritiene alla sua altezza.

Temptation Island Vip 2019 quarta puntata riassunto | Anna e Stefano

Non tira una bella aria tra Anna e Stefano. La speaker radiofonica è molto provata dall’interesse del fidanzato nei confronti della tentatrice Cecilia Zagarrigo. Per Anna è evidente l’attrazione e l’intesa reciproca, un dettaglio che stimola la sua gelosia. Mentre a Stefano non viene mostrato alcun video di Anna al falò, alla Pettinelli invece vengono mostrate delle nuove immagini che ritraggono il fidanzato in compagnia della bella Cecilia, più vicini che mai.

A quel punto, la Pettinelli reagisce nel modo che ritiene opportuno e, troppo provata dai suoi tormenti, è sempre più convinta di voler abbandonare il villaggio.

In uno dei frame mostrati ad Anna, Stefano si rivolge a Cecilia dicendo: “Sono felice di avere ancora dei giorni da trascorrere insieme a te e curioso di capire come andrà a finire”.

Dopo il filmato, la decisione della Pettinelli è sempre più vicina, al punto che chiede: “È mai capitato che una fidanzata lasci il villaggio senza il falò di confronto? Lui ha perso di vista tutto, ha perso di vista la nostra storia”.

Per lei le sorprese non finiscono qua. Arriva un altro video che vede Stefano e Cecilia insieme in barca. A quel punto, la Pettinelli prende la sua decisione, dichiarando di non volerlo più vedere. “Il suo egoismo è grosso come la Sardegna. Non gli interessa la mia sofferenza. Mi sta mancando di rispetto. Sono entrata qui dentro e ho perso, la buttato la nostra storia. Voglio andare via da sola, senza parlare con lui. Ve lo lascio”.

Anna torna al villaggio e prepara le valigie, nel frattempo però riflette e giunge alla conclusione di volerlo quell’ultimo falò di confronto, così manda a chiamare Stefano. La vacanza è finita, si torna alla realtà.

Tra i due parte subito lo scontro acceso. Anna gli rinfaccia di averla ferita, lui di averlo tirato fuori dal villaggio con una stupida scusa.

“Stefano io sto male e tu pensi al fatto che ti ho tirato fuori dal parco giochi?”, urla Anna spazientita. A quel punto, Stefano si ammorbidisce e ammette l’interesse nei confronti di Cecilia. La Pettinelli è spazientita e decide di lasciare il falò da sola.

Temptation Island Vip 2019 quarta puntata riassunto | E Alex Belli e Delia?

Intanto, Alex Belli non riceve alcun video della fidanzata Delia e ne è felice. Anzi, l’attore è convinto che la sua donna sia fedele e che tenga gli altri single a distanza. “Sono loro ad essere asfissianti”.

La quinta puntata di Temptation Island Vip va in onda su Canale 5 il 7 ottobre 2019.

