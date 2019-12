Ascolti tv domenica 23 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda l’ultimo episodio di una fiction con Edoardo Leo, Rai 2 ha puntato a un film Disney in perfetto clima natalizio e Canale 5 lo ha emulato, proponendo uno degli ultimi film fantasy di Spielberg in prima tv.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 23 dicembre?

Ascolti tv 23 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Ognuno è perfetto, una fiction composta da soli tre puntate che ha visto protagonista Edoardo Leo. L’ultima puntata ha interessato 4.489.000 spettatori agli ascolti con il 20.2% di share.

Canale 5 ha rilanciato con un film di Steven Spielberg, Il GGG – Grande Gigante Gentile, un film del 2017 che ha ottenuto 2.349.000 spettatori agli ascolti con l’11.2% share.

Su Rai 2 il film Disney Pixar Alla ricerca di Nemo ha coinvolto 1.312.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre Rai 3 con l’appuntamento settimanale di Report ha interessato 1.654.000 spettatori (7.2%).

Italia 1 ieri sera ha mandato in onda 10 anni di Alessandra Amoroso che ha coinvolto 875.000 spettatori agli ascolti (4.1%), mentre su Rete 4 Non ci resta che piangere è stato visto da 2.087.000 spettatori (9.6%).

Su Tv8 è andato in onda il film Dickens – L’uomo che inventò il Natale, che ha appassionato 327.000 spettatori con l’1.4 % di share, mentre sul Nove Pizza Hero – La sfida dei forni (Genova) ha interessato 325.000 spettatori agli ascolti (1.5%). Su La7 Grey’s Anatomy ha intrigato 478.000 spettatori (1.9%).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 22.2 per cento con 5.325.000 spettatori e su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.195.000 spettatori con uno share del 17.4 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’eredità ha ottenuto un ascolto medio di 5.325.000 spettatori (22.2 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 4.195.000 spettatori con il 17.4 per cento di share.

