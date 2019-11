Adrian, anticipazioni e ospiti della terza puntata del 21 novembre

Anche questa sera, 21 novembre 2019, torna l’appuntamento in prima serata con Adrian, la serie televisiva animata ideata da Celentano tornata in campo su Mediaset per completare il suo percorso.

I primi episodi sono stati mandati in onda agli inizi del 2019 ma, a causa delle precarie condizioni di salute di Celentano (e gli ascolti poco lodevoli), Adrian era stato sospeso in attesa di tempi migliori.

E quel tempo è arrivato. Sono già andate in onda due puntate di Adrian e, seppur la serie animata continui a interessare molto poco, ci pensa la fase del pre-show a stregare l’audience di Canale 5.

Quali saranno gli ospiti di questa serata? Vediamo di seguito le anticipazioni della terza puntata di Adrian.

Tutto quello che c’è da sapere su Adrian

Adrian, anticipazioni e ospiti di stasera

Le prime due puntate di Adrian non hanno riscosso il successo sperato, motivo per cui Celentano e il gruppo Mediaset confidano nella riscossa di questa terza puntata.

Si era puntato in grande, all’inizio, perché protagonista di questo appuntamento doveva essere Al Bano, ma il cantante pugliese ha dovuto rinunciate a causa delle sue tappe in giro per l’Europa.

Ma niente panico: Celentano avrà degli ospiti anche questa sera. Il primo è il giornalista Andrea Scanzi, mentre il secondo sarà Biagio Antonacci che subentra al no di Al Bano pronto a duettare con il padrone di casa.

L’annuncio è arrivato dritto dai social di Antonacci, definendo questo incontro uno “che quando accade ancora mi porta emozione”.

La ragazza bellissima in “Adrian” è una giovane Claudia Mori?

Adrian, anticipazioni del 21 novembre: perché non c’è Al Bano

Il celebre cantante pugliese non si è fermato un attimo in questo 2019. Sempre presente in tutte le trasmissioni, spaziando dalla Rai alla Mediaset, Al Bano però ha dovuto dire di no ad Adriano Celentano.

Nella serie tv su Celentano Napoli è “la capitale della mafia”: è bufera sui social

Nonostante il molleggiato abbia tentato in tutti i modi di accaparrarsi il collega pugliese sul suo palcoscenico, Al Bano ha dovuto rifiutare poiché troppo impegnato con il suo tour all’estero: in giro per l’Europa, il cantante pugliese passerà per la Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Santiago de Compostela.

Michelle Hunziker contro Adriano Celentano: “Ecco perché sono scappata via dal tuo show”

Potrebbero interessarti Domina, al via le riprese della nuova serie tv Sky Original Emma, arriva il primo trailer della nuova serie ispirata al romanzo di Jane Austen Transporter 3, il film: trama, cast e streaming

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

E a quando Adrian? Ancora non lo sa: del resto, come ha dichiarato di sua volontà, Al Bano non ha ancora visto una puntata dello show ma è intenzionato a recuperare presto.

Adrian vi aspetta stasera, 21 novembre 2019, con la terza puntata, dalle 21.20 su Canale 5.

Nella serie tv di Celentano ci sono battute copiate da comici italiani