Fontana: “Decisione su lockdown spetta al governo”

“Io credo che tutte le scelte debbono essere condivise con gli scienziati, con le persone che possono dare dei consigli appropriati. Io di mestiere facevo l’avvocato e quindi non me ne intendo molto di epidemie. E quindi io mi fido di quello che dicono i nostri scienziati, non ho pregiudizi nelle scelte che dovrò fare sulla base di quello che mi diranno gli scienziati stessi”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento su Rainews, rispondendo a una domanda su un eventuale mancato lockdown che potrebbe essere letto come una replica “degli errori di Alzano”. “E poi non dimentichi – ha aggiunto – che un eventuale lockdown è una competenza che spetta al governo e quindi io potrei magari sollecitarla, ma io non posso autonomamente assumerla”.

Sulla possibilità di un lockdown mirato per Napoli e Milano – paventata ieri dal professor Ricciardi, consulente del ministero della Salute – sono invece intervenuti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, che hanno scritto una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere chiarimenti sulle affermazioni fatte dal consulente del ministero. “Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Ricciardi, ha evocato un lockdown a Napoli e Milano – ha spiegato Sala in un video suoi social -. Abbiamo scritto al ministro per chiedergli se quella e’ un’opinione del suo consulente o è un’opinione del ministero e, nel caso fosse un’opinione del ministero, se è basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo”.

L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti:

Leggi anche: 1. Caso camici Lombardia, Fontana e quel bonifico dal suo conto svizzero alla società di moglie e cognato / 2. Fontana risponda: perché ha riportato in Italia 5,3 milioni di euro nascosti alle Bahamas usando lo scudo fiscale? / 3. Caso camici in Lombardia, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg della società Aria

Potrebbero interessarti Dichiarate Forza Nuova fuorilegge, e lasciate le piazze a chi soffre davvero (di G. Cavalli) Salvini si toglie la mascherina in Senato, Calderoli lo costringe a rimetterla Anche il Trentino dice no al Dpcm e sfida Conte: bar e ristoranti restano aperti