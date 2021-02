Governo Draghi, le ultime notizie

GOVERNO NEWS – Seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi che oggi incontra le principali forze politiche al fine di formare un nuovo governo. Dopo i colloqui con i gruppi misti di Camera e Senato e quelli per le Autonomie, l’ex presidente della Bce, infatti, nel corso di martedì 9 febbraio avrà un nuovo faccia a faccia con i partiti più importanti, tra cui Pd, Lega e M5S. Il presidente del Consiglio incaricato, poi, mercoledì 10 dovrebbe incontrare i sindacati, mentre tra venerdì 12 e sabato 13, secondo indiscrezioni, Draghi dovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.

Il Movimento 5 Stelle, intanto, ieri ha annunciato che saranno gli iscritti a decidere, tramite votazione sulla piattaforma Rousseau in programma il 10 e l’11 febbraio, se appoggiare un eventuale esecutivo Draghi, mentre il sostegno della Lega, così come confermato anche da Claudio Borghi a TPI, sembra ormai pressoché scontato. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

CONSULTAZIONI, SECONDO GIRO: IL CALENDARIO COMPLETO

