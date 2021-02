M5S, voto su Rousseau per decidere se appoggiare il Governo Draghi

Il M5S affida al voto degli iscritti sulla piattaforma Roussaeu, la decisione se appoggiare o meno il Governo Draghi. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, con un post sul Blog delle Stelle.

La votazione su Rousseau si terrà dalle ore 13,00 di mercoledì 10 alle 13,00 di giovedì 11, ossia dopo che si sarà concluso il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Draghi (il colloquio con la delegazione M5S è in calendario per domani, martedì 9).

Come noto, il M5s è spaccato sull’opportunità di sostenere il nascituro Governo Draghi. Sono favorevoli, tra gli altri, il garante Beppe Grillo, l’ex capo politico Luigi Di Maio e il premier dimissionario Giuseppe Conte, che non è iscritto al Movimento ma che insistenti rumors indicano come futuro leader pentastellato.

L’ala contraria a Draghi è guidata dall’ex deputato Alessandro Di Battista, che proprio su TPI oggi ha ribadito la sua posizione con un articolo dal titolo “La moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei titoli derivati: Mario Draghi santo subito” (LEGGI QUI).

A chiedere di consultare la base degli iscritti era stato nei giorni scorsi, tra gli altri, il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento, Gianroberto.

Alla votazione su Rousseau – si legge sul Blog delle Stelle – “potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato”. “I quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore”.

Leggi anche: 1. La moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei titoli derivati: Mario Draghi santo subito (di Alessandro Di Battista) / 2. Il progetto di Beppe Grillo: un partito nuovo guidato da Giuseppe Conte

Potrebbero interessarti I giovani dem criticano il programma del Pd per il Governo Draghi: “Mancano le idee” Salvini: “A Draghi proporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” Ecco perché Renzi non farà con Draghi ciò che ha fatto con Conte (di S. Mentana)