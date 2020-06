“De Martino tradiva Belen, non ha mai smesso”: la rivelazione bomba

De Martino e Belen, la nuova rivelazione

Spuntano nuovi dettagli sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ad aggiungere carne al fuoco sul gossip del momento ci pensa il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che sulla rottura tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici aggiunge: “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen”. Pare, quindi, che sia stato davvero il tradimento di Stefano De Martino a scatenare la crisi della coppia. Anche se il direttore di Chi, Alfonso Signori, smentisce. Fatto sta che ora i due hanno ormai iniziato la loro vita da single. Lei cerca una nuova casa con la famiglia al seguito e lui, a Napoli per condurre Made in Sud, torna soltanto per il piccolo Santiago.

