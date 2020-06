Belen e Stefano si sono ufficialmente lasciati?

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ormai più che consolidata. Sono settimane che la cronaca rosa li vede protagonisti con frecciatine, insinuazioni, gossip nebulosi. E, anche se Belen aveva confermato in un video Instagram che la crisi con il marito era confermata, limitando la spiegazione a “è un periodo complicato”, sul settimanale Chi di Alfonso Signorini invece viene fatta chiarezza: è stato Stefano a lasciare Belen.

Non è una crisi, ma un addio vero e proprio quello tra Belen e Stefano, arrivato a causa di incompatibilità. Su Chi si legge: “La showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze. A chiudere è stato Stefano, dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento lo scorso anno. Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”.

Quindi la storia di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere arrivata (di nuovo) al capolinea. Sorge spontanea la domanda: è un addio definitivo o un altro arrivederci?

