Stefano De Martino ospite a Domenica In non parla di Belen: “A Napoli con 10 chili in meno”

Stefano De Martino ospite a Domenica In

Oggi, domenica 14 giugno 2020, Stefano De Martino è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Il conduttore di Made in Sud, in collegamento da Napoli, ha scherzato a lungo con la conduttrice: “Mara, sai che ti ho sostituita? Con la tua sagoma. Se mi venivi a trovare qui dovevamo stare distanti, per rispettare il distanziamento sociale. Invece la sagoma posso abbracciarla e tenerla vicina… Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene”.

De Martino ha poi mostrato il piede (fintamente) ingessato per prendere in giro la presentatrice infortunatasi di recente: “Sei il mio idolo, ti ho sempre imitata”. Accanto a De Martino, Fatima Trotta che condurrà insieme a lui per il secondo anno consecutivo la trasmissione Made in Sud in onda da Napoli. “Non ci sarà il pubblico ma lavoriamo per il pubblico e cercheremo di portare leggerezza”. Infine Mara Venier gli ha detto: “Ti vedo dimagrito”. “L’aria di Napoli – ha scherzato De Martino – arrivo qui con dieci chili di meno per poter recuperare”. Nessun riferimento alla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez che da settimane infiamma il mondo del gossip. In tanti sui social e non solo si aspettavano qualche chiarimento sulla vicenda, ma sono rimasti delusi. Bocche cucite e fine del collegamento.

LEGGI ANCHE: 1. De Martino in vacanza in barca senza Belen: vita da single a Napoli / 2. De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato / 3. Quella velenosa frase del fratello di Belen contro Stefano De Martino / 4. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi retroscena sulla crisi: “Abitudine a concedersi avventure”

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della rottura Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower Stefano De Martino: “Fatima Trotta è il mio punto di riferimento”