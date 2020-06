Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato

Continua a tenere banco in fatto di gossip la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Ieri, 4 giugno, il bel ballerino ha pubblicato su Instagram una foto che poco dopo ha cancellato. Si trattava di uno scatto che ritraeva Massimo Troisi con in mano il ciak del film: Pensavo fosse amore…invece era un calesse. Ieri infatti ricorreva l’anniversario della morte del grande attore.

Un omaggio sentito da parte di De Martino, che però molti non hanno potuto fare a meno di interpretare come una frecciatina nei confronti della showgirl argentina. Dopo poco il ballerino ha infatti rimosso la Storia. Che per la coppia questo non sia un periodo felice lo si era capito da tempo, dopo le indiscrezioni giornalistiche su una nuova rottura e il lungo video pubblicato da Belen sui social in cui ammetteva di attraversare un momento difficile.

Dal canto suo, De Martino ha chiesto rispetto per la sua vita privata e per la privacy in particolare di loro figlio, per cui ha deciso che non commenterà queste indiscrezioni di gossip. Nonostante la Story con Troisi sia stata cancellata quasi immediatamente, qualche utente è riuscito a fare uno screen.

