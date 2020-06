Stefano De Martino rompe il silenzio sulla crisi con Belen

Prima anni di separazione, poi un riavvicinamento, ora sembra che di nuovo qualcosa si sia rotto: stiamo parlando della travagliata relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A parlare di una nuova rottura nelle scorse settimane è stato il settimanale Chi. Indiscrezioni che la showgirl argentina ha poi commentato con un lungo video su Instagram ammettendo che si tratta per lei di un periodo molto difficile.

Il bel De Martino ha invece espresso la sua opinione su queste voci attraverso un’intervista a Sorrisi e Canzoni, facendo sapere di voler maggior rispetto per la sua vita privata. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha dichiarato il ballerino, intenzionato a proteggere soprattutto la privacy di suo figlio Santiago.

Intanto Stefano De Martino si prepara al ritorno del suo popolare programma di Rai 2 Made in Sud dal 15 giugno, con Fatima Trotta e Biagio Izzo: “Andremo in onda senza pubblico e avremo un occhio sui temi di attualità ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco avremo un metro e mezzo di distanza, sono bandite le strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico sono state riscritte”.

Lo sfogo di Belen su Instagram

“Sono un po’ nervosa nel farlo, avrei fatto volentieri a meno. Non sono giornate facili per me, sono veramente complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta apro internet, vedo degli articoli, e da donna mi sono rotta le palle. Sono stanca. Il gossip fa parte del mio lavoro e lo devo accettare, ma ci sono articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”, racconta Belen in un lungo video pubblicato qualche giorno fa su Instagram.

“Questo è un momento difficile per me e non me l’aspettavo – prosegue Belen su Instagram – Non me ne assumo le responsabilità delle colpe. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre. “Quando me la sentirò darò spiegazioni e racconterò come stanno le cose, ma lo farò io. Altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e questo non mi sta più bene perché non ho più vent’anni, sono una mamma e ho delle responsabilità”. Il video di Belen si conclude con queste parole: “Vi faccio un sorriso, che non è del tutto vero, ma sono una donna forte”.

